A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قال عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إنه "‏يبدو أن المراسيم الكثيرة للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية للعديد من الشواغر في الإدارات العامة التي لم تصدر حتى الآن إلتبست على الزميل إلياس أبو صعب".



‏أضاف: "ما تكلمت عنه ردا على سؤال هو تأكيد توقيع الرئيس سعد الحريري على مراسيم التعيين التي وصلته والتي يبقى لإصدارها توقيعه لترفع إلى مقام رئاسة الجمهورية و ليس مرسوم الفائض من الأساتذة في التعليم الثانوي الذي يستوجب إصداره كما عدد من المراسيم ذات الصلة قرارا من مجلس الوزراء لم يحصل بعد".



‏وختم بالقول: "بما أن الزميل تطوع لتأمين توقيع فخامة الرئيس على مراسيم التعيين الموجودة في المديرية العامة للقصر الجمهوري خلال ٤٨ ساعة فسوف أزوده بلائحة بها في اليومين القادمين إن شاء الله، ‏كذلك سأزود الزميل الكريم إن شاء الله بالمراسيم التي لم توقع حتى الآن من وزراء في فريقه السياسي مما يعطل إصدارها ربما يتوفق ويفرح قلوب اللبنانيين المنتظرين وعائلاتهم الذين يكادوا أن يفقدوا الأمل من تحصيل حقوقهم". المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر