الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان خوري: الوزارات تعاني من مشكلة عــــدم الثقـــــــة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال في ظل تردي الوضع الاقتصادي في لبنان والحديث المتكرر عن "انهيار" الليرة اللبنانية، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بحضور الوزير رائد خوري والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ورشة عمل حول تعزيز بيئة عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.



واوضح خوري حديث الى وكالة "أخبار اليوم" على هامش المؤتمر، أن "كل ما يتم العمل لأجله من خطط وبرامج يعتبر من مسؤولية الدولة وكل الوزارات دون استثناء، كما وأن هذه الجداول الحالية هي أسس للمستقبل وللأجيال الجديدة وعليها أن تكون في متناول كل المسؤولين".



واعتبر أن "الوزارات والدولة اللبنانية تعاني من مشكلة عدم الثقة، لأن المواطن اللبناني لم يعد يصدق كل ما تقدم عليه القوى السياسية بسبب التراكمات السلبية عليهم منذ عشرين سنة حتى اليوم، بالاضافة الى وعيهم بأن حجم الدين العام الذي وصلنا له قد اصبح ضخم جداً، ولا يمكن بالتالي الاستمرار من دون كسر هذه "الحلقة".



وشدد على ان "هذه العملية لن تنجح من دون قرارات جريئة منها ضبط الأموال في الدولة اللبنانية، ورفع الرسوم الجمركية على سلع معينة لحماية الصناعة الدولية ولخلق موارد مادية للخزينة".



وعن الوضع الاقتصادي الراهن، أسف خوري لهذا الوضع الصعب وللدين العام الكبير الذي أصبح بقدر نصف مدخول الدولة، مؤكداً أنه لا يمكن الاستمرار على هذه الحالة، وإلا سيدخل البلد في نفق اقتصادي خطر يصعب الخروج منه بسهولة. وإذ لفت أن الشعب عليه العيش بتقشف للخروج من المشاكل المادية خلال سنوات محددة، كما وأشار الى أن اللبنانيين شعب مستهلك وغير منتج وبالتالي لا يمكنه أن يعيش برفاهية مطلقة والمطالبة بجميع حقوقه مثل رفع الرواتب وغيرها.



وعن إنجازات وزارة الاقتصاد والتجارة، أكد خوري أن خطة الوزارة الاقتصادية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ميشال عون وأخذت موافقة شاملة من الطبقة السياسية هي الوحيدة التي ستغير مجرى الحياة الاقتصادية في لبنان، وأضاف أنهم في انتظار تشكيل الحكومة لوضع آلية عمل تكون في متناول جميع الوزارات والمسؤولين.

المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر