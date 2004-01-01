الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار مروان حمادة.. أوّل شرارة لإنطلاق "ثورة الأرز" A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال في شهر تشرين الاول من العام 2004 تعرّض الوزير السابق مروان حمادة لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة وأسفرت عن جروح بالغة في جسده.. أعشار الثانية فصلت حمادة عن الموت المحتّم، إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه على بعد أمتار من منزله في منطقة عين المريسة (الكورنيش البحري لبيروت).



14 سنة مرّت على محاولة اغتيال حمادة أول ضحايا مرحلة الاغتيال السياسي الجديد في لبنان، في الحقبة بين أعوام 2004 ــ 2007، وما تلاها من اغتيالات لاحقة طالت قيادات فريق "14 آذار". وأتت محاولة الاغتيال تلك كرسالة أولى لكل الكتل الرافضة للتمديد لإميل لحود في حينها.



وتأتي الذكرى هذا العام مع قرب صدور الحكم النهائي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي قررت ارتباط محاولة اغتياله باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وفي هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش للموقع الرسمي لـ"تيار المستقبل- almustaqbal.org"، أن "العناية الإلهية وحدها انقذت مروان حمادة من العدوان الغادر الذي طاله منذ 14 عاما، ولكن محاولة اغتياله كانت بالتأكيد مؤشرا لانطلاقة ثورة الأرز التي دفع الرئيس الشهيد رفيق الحريري حياته ثمنا لها".



وأشار الى ان "المؤكد الآن هو ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تمكنت من كشف كل من قام بهذه الأعمال الإرهابية التي سعت الى استمرار لبنان في الأسر"، مؤكدا ان "الوسيلة الوحيدة لأخذ حق اللبنانيين يتم عبر الوصول الى من خطط ونفّذ، وكشف المنظومة التي حاولت اغتيال اللبنانيين وقادتهم على مدى السنوات الماضية".



وشدد علوش على ان "جلاء الحقيقة والوصول الى نطق حكم المحكمة الدولية قريبا ما هو الا نتاج صمود اللبنانيين والمناضلين الذين قادوا ثورة الأرز العظيمة التي أخرجت الاحتلال الظالم لنظام الأسد للبنان، ومروان حمادة كان احد أعلام تلك الثورة المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر