بدأت ​لجنة الإدارة والعدل​ بدأت درس قانون الإعلام والمطبوعات، بحضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​ملحم الرياشي​ ورئيس ​المجلس الوطني للإعلام​.



ولفت رئيس اللجنة ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب ​جورج عدوان​، إلى 'أنّنا كنّا قد وجّهنا كتابًا لكلّ وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية للمشاركة من خلال ملاحظاتهم على القانون، وكان قد تمّ إقرار جزء مهمّ منه وهناك تركيز على الحريات وعلى أن يكون القانون عصريًّا”، مبيّنًا أنّ 'أي خبر يمكن أن نتابعه على أي وسيلة من خلال الهاتف الجوال، ونحن قد تأخرنا كثيرًا وهذا القانون مرّ عليه 8 سنوات وقرّرنا أن نقرّه خلال فترة قريبة

وأكدّ عدوان على هامش اجتماعات اللجان أن الخروج من المأزق الحكومي يكون بحكومة اتحاد وطني، مشدداً على ان حكومة الاكثرية غير واردة. وقال عدوان: 'حكومة الاكثرية غير واردة لا في حساباتنا ولا في حسابات الرئيس المكلف سعد الحريري ولا في حسابات العديد من القوى السياسية، ومعالجة المأزق الحكومي لا تكون سوى بحكومة اتحاد وطني