الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار ماراثون واجهي .. ما توقفي".. "للمستقبل" في7ت1 A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال برعاية الرئيس سعد الحريري تنظم مصلحة المرأة في "تيار المستقبل" الأحد المقبل الساعة التاسعة صباحاً "سباق ماراثون" تحت عنوان "واجهي... ما توقفي..." بحضور النواب رولا الطبش، ديما جمالي، سامي فتفت وطارق المرعبي، وأعضاء من المكتب السياسي، وعدد من الجمعيات النسائية.

"الماراثون" عبارة عن مسابقة جري لمسافة 5 km من الكورنيش البحري الى البيال وصولاً إلى المنارة لإدراك مدى قدرة الإنسان على التحمّل والتحدّي للوصول إلى الفوز في نهاية السباق.



وفي السياق أوضحت منسقة عام مصلحة المرأة في "تيار المستقبل" مي طبّال أن "الهدف من السباق دعم النساء في مواجهة السرطان والعنف والعوائق التي تعرقل تقدمهن المهني، لذلك عليكن ألا تستسلمن وتضعفن، حاولن كسر الحاجز الموجود داخلكن للتغلب على الألم الذي يصيبكن".



ولفتت طبال إلى أنه "للمرة الأولى نقوم بتنظيم"ماراثون" من هذا النوع، لأننا شعرنا بمدى المأساة والعنف التي تتعرض لها المرأة من دون أن تبوح به أو تسلط الضوء عليه، فاركضي.. هرولي.. واجهي.. لأنه من خلال المواجهة نستطيع أن ننتصرعلى الأمراض والظروف الإجتماعية".



وقالت طبال إن "المشاركة في "سباق ماراثون" من وقت لآخر تجربة مفيدة جداً لصحة الإنسان والقلب، وفرصة جديدة لإكتشاف مدى قوة تحمل الجسم على تحدي المسافات..تحدي المصاعب.. تحدي السرطان.. تحدي العنف..، وتوجهت إلى النساء بالقول واجهي العوائق التي تمنع تقدمك "بالماراثون".



أضافت أن "ما عليك سوى الإستعداد النفسي والجسدي والبعد عن الضغوطات النفسية والعصبية وإنتعال حذاء رياضي جيد لإجتياز "الماراثون"، هذا عدا عن تناولك بعض الأغذية المفيدة الصحية المليئة بالطاقة لمساعدة عضلاتك أئناء فترة الإستعداد وبذلك تستطيع مواجهة أكبر تحدي في العالم".



وتجدر الإشارة إلى أن منظمي التظاهرة الرياضية قرروا تخصيص كؤؤس وميداليات للمنتسبين الرابحين في المسابقة (إناثاً وذكوراً).

بإختصار... واجهي التحدي للوصول إلى النهاية والفوز.. واجهي المرض لكي لا يتغلب عليك.. واجهي السرطان.. واجهي العنف.. واجهي العوائق التي تعرقل تقدمك وتحاربك لعدم الفوز في آخر المطاف..كوني قوية لأنك ركيزة المجتمع ونصفه الأجمل المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر