يقوم وفد من لجنة الدفاع في مجلس النواب الإيطالي برئاسة النائب جان لوكا ريزو، بزيارة إلى لبنان تستمر أربعة أيام، يعقد خلالها اجتماعات مع السلطات اللبنانية. ويلتقي الوفد الإيطالي رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الدفاع يعقوب صراف، وأعضاء لجنة الدفاع في البرلمان اللبناني، وقائد القوات المسلحة اللبنانية، العماد جوزيف عون.



ويزور الوفد الإيطالي أيضا مقر "اليونيفيل" في الناقورة والقطاع الغربي تحت القيادة الإيطالية في بلدة شمع.

تأتي هذه الزيارة في إطار تأكيد العلاقات الممتازة بين إيطاليا ولبنان والوجود الإيطالي المهم في لبنان، ناهيك عن الدعم الكامل للبنان ومؤسساته.