أشار عضو كتلة حزب الكتائب اللبنانية النائب إلياس حنكش إلى أن 'ما يعنينا في موضوع الحكومة، أن تكون على مستوى التحديات، وكل المداولات التي تجري بشأنها لا تهمنا”.

وقال حنكش في حديث لـ”الأنباء”: 'نحن كحزب كتائب عقدنا مؤتمراً إقتصادياً في مركز الحزب، وأول بند طرحناه كان تشكيل حكومة إنقاذية من وزراء متخصصين مشهود لهم بنظافة الكف وسعة الرؤية وتكون على مستوى التحديات التي يواجهها لبنان. لأن الحل السياسي برأينا ليس قريباً”.

وأضاف 'ما النفع إذا كانت حقيبة بالزائد أو حقيبة بالناقص والاقتصاد ينهار، وما الذي يمنع من الذهاب إلى حكومة اختصاصيين فهي الطريقة الوحيدة للحل”.

وتابع 'في كل مرة يتفقون على حل معين، ثم يأتي من يقوم بتقسيم الحقائب الوزارية بين أساسية وخدماتية ووازنة وغيرها من المصطلحات فتتعقد الأمور من جديد”.

وختم قائلاً: 'إن المرحلة التي يمر بها لبنان اليوم هي من أصعب المراحل التي لم نشهد مثيلاً لها منذ أواخر الثمانينيات