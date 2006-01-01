A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال زار النائب وليد البعريني على رأس وفد من بيت الزكاة وجمعية "الحداثة" في عكار سفير المملكة العربية السعودية الوزير المفوض وليد البخاري في مكتبه في السفارة للتهنئة بالعيد الوطني السعودي الثامن والثمانين. وكانت مناسبة شرح فيها ممثلو بيت الزكاة للبخاري نشاطات بين الزكاة ومشاريعه في منطقة الشمال، في حين وضعه رئيس جمعية الحداثة زاهر عبيد في أجواء عمل الجمعية وما تقدمه من خدمات في عكار منذ العام 2006.



البخاري



ورحب السفير البخاري بالنائب البعريني والحضور وقال: "إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تكن للبنان وشعبه كل الخير، ونحن حريصون على أطيب العلاقات مع لبنان وعلى دعم أمنه واستقراره".



البعريني



وأعرب النائب البعريني عن تقديره "للمملكة العربية السعودية مملكة الخير ولقيادتها"، مثنيا على "جهود السفير البخاري في تمتين أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين".



أضاف: "هناك حاجات كبيرة في مناطقنا لمشاريع تأتي بفرص عمل للشباب وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، ونحن نعول كثيرا في هذا الصدد على مملكة الخير المملكة العربية السعودية".



وفي ختام اللقاء قدم عبيد إلى السفير البخاري درعا تقديرية والتقطت الصور التذكارية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر