A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تطوير العﻻقات اﻻقتصادية والتبادل التجاري بين لبنان وتونس كانت محور الزيارة التي قام بها سفير تونس لدى لبنان محمد كريم بودالي يرافقه القائما باعمال القنصلية سمير ساسي الى غرفة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب حيث كان في استقباله في مقر الغرفة في مدينة صيدا رئيسها السيد محمد حسن صالح وعدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة.



صالح رحب بالسفير التونسي منوها بالعلاقة التاريخية والعميقة التي تجمع لبنان وتونس مشيرا الى ان البلدين والشعبين هما من نسيج حضاري وثقافي واحد ، مشددا على اهمية العمل من اجل تنشيط حركة التبادل التجاري بين لبنان وتونس واﻻستفادة من الخبرات التي يمتلكهما البلدين ﻻسيما في قطاعي السياحة والزراعة.



بدوره السفير التونسي شكر لرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح اﻻستضافة، منوها بالعﻻقة التاريخية التي تجمع لبنان وتونس على مختلف المستويات.



كما قدم السفير بودالي شرحا مفصﻻ حول فرص اﻻستثمار المتاحة امام رجال اﻻعمال اللبنانيين في تونس فضﻻ عن مجاﻻت التعاون بين اصحاب القطاعات المنتجة في تونس ونظرائهم في الجنوب اللبناني.

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