الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار البعريني : الحكومة على قاب قوسين من التشكيل A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، عضو "كتلة المستقبل" النائب وليد البعريني، الذي قال بعد اللقاء: أطلعنا المفتي دريان على الأوضاع المعيشية والاجتماعية التي تعيشها عكار، وتمنينا عليه أن يكون لعكار مفت لأن الفراغ في سدة الإفتاء بالمنطقة أمر لم يعد يحتمل في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها الجسم الديني الذي نجل ونحترم ونقدر كل أصحاب الفضيلة العلماء الذين هم حماة الدين".



اضاف: "وكانت مناسبة تم التداول مع المفتي دريان في الأوضاع السياسية والاقتصادية، واكدنا له أن تشكيل الحكومة هو رهن التنازلات والتعاون مع الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يسعى ليل نهار مع كل التكتلات والقوى السياسية للوصول الى تذليل العقد، التي أصبحت على وشك الحل في الأيام المقبلة، والتفاؤل هو سيد الموقف، ونستطيع القول أن الحكومة على قاب قوسين أو أدنى من التشكيل، وكلما اشتدت الأزمة السياسية فالانفراج واقع لا محال".



وتابع: "أما بالنسبة للوضع الاقتصادي فإنه يمر بوضع صعب، لكن لا خوف على الليرة اللبنانية، ما دام حاكم مصرف لبنان والمسؤولون عن الوضع المالي قائمين بمسؤولياتهم، ويحسنون التعامل مع المستجدات. فالأمور لا زالت تحت السيطرة، وما نمر به هو زوبعة في فنجان لتعكير الاستقرار النقدي الذي هو الأساس في استقرار البلد".



ورأى أن "التهديدات الإسرائيلية للبنان قديمة جديدة ولا قيمة لها، ولا يريد العدو الصهيوني أي ذريعة للتعدي على لبنان، وهو يقوم بين الحين والآخر بخرق الأجواء اللبنانية وينتهك سيادته، فاللبنانيون مجمعون أن العدو واحد وهو العدو الإسرائيلي الذي يسعى الى زعزعة الصف اللبناني، فلا يمكن إلا أن نكون موحدين ضد أي عدوان على لبنان".



علماء فلسطين

واستقبل المفتي دريان وفداً من "رابطة علماء فلسطين" في لبنان برئاسة بسام كايد، الذي قال بعد اللقاء: تشرفنا بمقابلة المفتي دريان وتداولنا معه بالشأن اللبناني بشكل عام، وخصوصا الشأن الفلسطيني وما يتعلق بوضع المخيمات من العمل على تخفيف الحصار عن المخيمات، من العمل على دعم الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وخصوصا في لبنان، واكدنا ان مرجعية الشعب الفلسطيني الدينية وسقفنا هو دار الفتوى، ولمسنا منه كل التفهم، لمسنا منه كل الدعم لمطالب ولحقوق الشعب الفلسطيني وحاجات هذا الشعب، ووعدنا المفتي دريان بأن يعمل مع المرجعيات المعنية للتخفيف عن الشعب الفلسطيني، وعن المخيمات والعمل على دعم "الأونروا"، والتأكيد أن الفلسطيني وان كان يتشرف بوجوده في هذا البلد المضياف الكريم، إلا انه يرفض التوطين ويرفض التجنيس، ولا يقبل إلا بالعودة الى بلاده فلسطين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يعينه على ذلك، وان يلهم إخوتنا، خصوصا في هذا البلد الطيب أهله أن يعينونا على هذا الأمر حتى نعود الى بلادنا سالمين غانمين مكرمين شاكرين لكل من يمد يد العون لنا" المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر