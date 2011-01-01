A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أبلغ ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، وزيرة الشؤون الخارجية في ​النمسا​ كارين كنيسيل، الّتي استقبلها في ​قصر بعبدا​ مع وفد، أنّ "الإدعاءات الّتي أطلقها رئيس وزراء ​إسرائيل​ ​بنيامين نتانياهو​ عن وجود قواعد عسكرية و​صواريخ​ في محيط ​مطار بيروت الدولي​، لا أساس لها من الصحة، لكنّها تخفي تهديدًا إسرائيليًّا جديدًا للسيادة ال​لبنان​ية، واستهدافًا لمطارنا الدولي".



ودعا الرئيس عون النمسا ودول العالم ، إلى "التنبه لما تخطط له ​اسرائيل​ تجاه لبنان لاسيما وانها تواصل انتهاكاتها للقرارات الدولية ولاسيما منها ​القرار 1701​"، لافتًا إلى أنّ "لبنان سوف يواجه اي اعتداء اسرائيلي ضد سيادته".



واطلع الرئيس عون كنيسيل التي تعنى ايضا بشؤون ​اوروبا​ والاندماج، على "موقف لبنان الداعم لعودة ​النازحين السوريين​ الى المناطق السورية الامنة، عارضا للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي نتجت عن تدفق النازحين السوريين الى لبنان منذ العام 2011. وسجل الرئيس عون عدم وضوح موقف الاسرة الدولية حيال مسألة عودة النازحين، لافتا الى ان لبنان يدعو الى الفصل بين هذه العودة والاتفاق على الحل السياسي لان الوصول الى هذا الحل قد يتأخر كما حصل بالنسبة الى قضايا اخرى منها ​القضية الفلسطينية​".



وطلب الرئيس عون "دعم النمسا للاقتراح الذي قدمه في كلمته امام الجمعية العمومية للامم المتحدة لانشاء "اكاديمية ​الانسان​ للتلاقي والحوار" التي يريد لبنان من خلالها تعميم ثقافة السلام في العالم وتخريج طلاب يؤمنون باهمية الحوار بين الحضارات والشعوب والاديان والاعراق". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر