اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب سامي فتفت ان اتهام رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الرئيس سعد الحريري بأنه موظف عند رجل الاعمال الاردني علاء الخواجة هو اهانة بحق الشعب اللبناني، آسفا ان يسمع هذا الكلام على شاشة التلفزيون .

ودعا فتفت، في اتصال مع برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI ، وهاب لمواجهتهم بالدلائل اذا كانت لديه.



وكان وهاب قد قال في حديث الى برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI : "سعد الحريري موظف لدى علاء الخواجة وبراتب وعلاء الخواجة وريمون رحمة لن يسمحا بعودة الكهرباء ويقوما بمفاوضة المعنيين بالمعملين في دير عمار والزهراني، والجميع مسؤول إذا تركت التنفيعة لعلاء الخواجة وريمون رحمة، ولتحرك شعبي ذات مطلب واحد كالكهرباء مثلاً".

