الثلثاء في ٢ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 02:48 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
سامي فتفت : كلام وهاب بحق الحريري مرفوض
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢ تشرين الاول ٢٠١٨
 
اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب سامي فتفت ان اتهام رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الرئيس سعد الحريري بأنه موظف عند رجل الاعمال الاردني علاء الخواجة هو اهانة بحق الشعب اللبناني، آسفا ان يسمع هذا الكلام على شاشة التلفزيون .
ودعا فتفت، في اتصال مع برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI ، وهاب لمواجهتهم بالدلائل اذا كانت لديه.

وكان وهاب قد قال في حديث الى برنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI : "سعد الحريري موظف لدى علاء الخواجة وبراتب وعلاء الخواجة وريمون رحمة لن يسمحا بعودة الكهرباء ويقوما بمفاوضة المعنيين بالمعملين في دير عمار والزهراني، والجميع مسؤول إذا تركت التنفيعة لعلاء الخواجة وريمون رحمة، ولتحرك شعبي ذات مطلب واحد كالكهرباء مثلاً".
المصدر : lbc
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - أبو فاعور: لاجتراح حل يوجد علاجا لأدوية الأمراض »
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - السنيورة يغادر الى اسطنبول »
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - نصار: نحذر من أي تصعيد إيراني اسرائيلي »
٢ تشرين الاول ٢٠١٨ - معوض: قلة الاخلاق مع اعلاميات رائدات مس بالأعراض »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - عازار: انتقدونا في السياسة واتركوا كراماتنا وحياتنا »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - ردود الفعل متواصلة.. محفوض يتضامن مع يعقوبيان »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - السنيورة: تضافر الجهود يضمن تحقيق حلم النهوض »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - واكيم: إذا عاد الخطر الجامع يُمكن عندئذ استعادة وحدة »