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السنيورة يغادر الى اسطنبول
 
 
 
 
 
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٢ تشرين الاول ٢٠١٨
 
غادر الرئيس فؤاد السنيورة بيروت متوجها الى اسطنبول للمشاركة في مؤتمر تحت عنوان: 'تصور السلام والأمن في عالم مفكك” وستكون للرئيس السنيورة محاضرة في المؤتمر تتصل بالموضوع المطروح .
 
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