غادر الرئيس فؤاد السنيورة بيروت متوجها الى اسطنبول للمشاركة في مؤتمر تحت عنوان: 'تصور السلام والأمن في عالم مفكك” وستكون للرئيس السنيورة محاضرة في المؤتمر تتصل بالموضوع المطروح .





لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل