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الثلثاء في ٢ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:10 م
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السنيورة يغادر الى اسطنبول
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٢ تشرين الاول ٢٠١٨
غادر الرئيس فؤاد السنيورة بيروت متوجها الى اسطنبول للمشاركة في مؤتمر تحت عنوان: 'تصور السلام والأمن في عالم مفكك” وستكون للرئيس السنيورة محاضرة في المؤتمر تتصل بالموضوع المطروح .
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