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إضاءة شوارع صور على الطاقة الشمسية بتمويل من اليونيفيل الايطالية
 
 
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٢ تشرين الاول ٢٠١٨
 
دشن قائد الكتيبة الايطالية العاملة في اطار اليونيفيل الجنرال باولو فابري ورئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق، مشروع الانارة على الطاقة الشمسية في شوراع مدينة صور الممول من الكتيبة الايطالية، وذلك في حضور اعضاء المجلس البلدي وفعاليات من ابناء المدينة.

وازاح كل من الجنرال فابري و دبوق الستار عن اللوحة التي تحمل اسم المشروع ومن ثم جولة في الشارع المضاء، كما شكر دبوق للكتيبة الايطالية مساهمتها في استكمال مشروع الانارة على الطاقة الشمسية، منوها بدورها في تعزيز قدرات البلديات في المجالات الانمائية.

بدوره، اعتبر فابري 'ان مساهمة اليونيفيل في المشاريع الحيوية للبلديات يأتي ضمن سياسة التنمية التي تتبعها اليونيفيل من اجل خدمة المجتمع المحلي”
 
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