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اجتماع مشترك في الخارجية بين لبنان والاتحاد الأوروبي
 
 
 
 
 
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٢ تشرين الاول ٢٠١٨
 
استضافت وزارة الخارجية والمغتربين في مقرها في قصر بسترس اجتماع رزمة حقوق الانسان والديمقراطية والحكم الرشيد ورزمة الأمن والعدل بين لبنان والإتحاد الأوروبي.

ترأس الاجتماع عن الجانب اللبناني الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلي وعن الجانب الاوروبي نائب المدير العام للشرق الاوسط وشمال افريقيا في جهاز العمل الخارجي السفير كولن شيكولونا، بمشاركة أعضاء الوفدين ومديرين عامين وممثلين عن الوزارات والهيئات اللبنانية المعنية.

وناقش المتحاورون القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع السياسي في كل من لبنان والاتحاد الاوروبي، الوضع الإقليمي والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب وقضايا التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ومحاربة الفساد.

وأكدوا "على أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين لبنان والإتحاد الاوروبي، من أجل تحقيق المزيد من التقدم الملموس في ملفات الشراكة الثنائية وعلى الثوابت الوطنية والالتزامات الدولية للجانبين".

وتستمر الإجتماعات على مدى يومين، على ان يصدر في ختامها توصيات وخلاصات تتناول العمل المنجز على صعيد التعاون القائم بين لبنان والإتحاد الأوروبي، في إطار اتفاقية الشراكة مع لبنان.
 
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