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بأيّ عملة يحتفظ الروس بمدخراتهم؟
 
 
 
 
 
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٢ تشرين الاول ٢٠١٨
 
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الروس يحتفظون بمدخراتهم بالعملة الروسية، في دليل على ثقتهم باقتصاد بلادهم الذي نجح خلال السنوات الماضية في تجاوز الأزمات والعقوبات.

وأشارت النتائج إلى أن قرابة 66% من المستطلعين يحتفظون بمدخراتهم بالروبل الروسي، فيما يحتفظ 5% بمدخراتهم بالدولار، و3% يحتفظونها باليورو، و1% يفضلون عملات أخرى.
اللافت في نتائج الاستطلاع أن 56% من الروس لا يكترثون لتقلبات سعر صرف الروبل، كما أنهم لا يتابعون الأخبار المرتبطة بسوق العملات.

وعززت العملة الروسية منذ مطلع الأسبوع الجاري مواقعها مقابل الدولار، بعدما تراجع سعر صرفها في 10 سبتمبر إلى أدنى مستوى في عامين ونصف، بسبب العقوبات الأميركية.

وبلغ سعر صرف العملة الروسية اليوم مستوى 65 روبلا للدولار، و75 روبلا لليورو، وفقا لبيانات بورصة موسكو، في أعلى مؤشر له منذ مطلع آب الماضي.

وخلص تقرير لـ"دويتشه بنك" أكبر المصارف الألمانية، نشر نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن الروبل الروسي مقيّم بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 15%، متوقعا أن يعزز الروبل مواقعه ليصل إلى 60 روبلا للدولار.
 
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