استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة واطلع منه على المعطيات المالية والاقتصادية الراهنة في البلاد.





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