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الثلثاء في ٢ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:59 ص
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عون تابع الوضع المالي مع سلامة
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٢ تشرين الاول ٢٠١٨
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة واطلع منه على المعطيات المالية والاقتصادية الراهنة في البلاد.
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