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الثلثاء في ٢ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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إقتصاد
خوري من أمام وزارة الإقتصاد: لا تراجع عن قرار عدادات المولدات
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٢ تشرين الاول ٢٠١٨
أكّد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أمام مفتشي الوزارة فيما يتعلّق بالكشف على عدادات مولدات الكهرباء أنه: لن يتراجع عن قراره، طالبا عمال الوزارة 'إكمال ما بدؤوا به وأن الدولة اللبنانية سوف تدعمكم في مهمتكم”.
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