أكّد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أمام مفتشي الوزارة فيما يتعلّق بالكشف على عدادات مولدات الكهرباء أنه: لن يتراجع عن قراره، طالبا عمال الوزارة 'إكمال ما بدؤوا به وأن الدولة اللبنانية سوف تدعمكم في مهمتكم”.



