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الثلثاء في ٢ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
09:59 ص
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لبنان
فرام: أنطوان صفير رجل الرصانة العلمية والحوار
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٢ تشرين الاول ٢٠١٨
غرد النائب نعمة فرام عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "أنطوان صفير الباحث والصحافي رجل الرصانة العلمية والحوار. لبنان وفرنسا سيفتقدانك صوتا مشرقيا صارخا بالحكمة في أزمنة الصخب".
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