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فرام: ‏أنطوان صفير رجل الرصانة العلمية والحوار
 
 
 
 
 
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٢ تشرين الاول ٢٠١٨
 
غرد النائب نعمة فرام عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "‏أنطوان صفير الباحث والصحافي رجل الرصانة العلمية والحوار. لبنان وفرنسا سيفتقدانك صوتا مشرقيا صارخا بالحكمة في أزمنة الصخب".


 
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