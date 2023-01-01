تواصل أسعار النفط ارتفاعها في آسيا الثلاثاء في أسواق تخشى تراجعا في العرض مع إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، بينما لا يتردد بعض المستثمرين عن الحديث عن سعر يبلغ مئة دولار للبرميل الواحد.











و ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجعي للخام الأميركي، تسليم تشرين الثاني 25 سنتا إلى 75,55 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.







وكان نوعا النفط ارتفعا بنسبة حوالى 3 بالمئة الاثنين، ما دفع بعض المراقبين وبعض الأطراف الفعلين إلى أن يتوقعوا أن يبلغ سعر البرميل الواحد مئة دولار.



وقال جون كيلداف أحد مؤسسي الصندوق التقاعدي الأميركي "اغين كابيتال ال ال سي" في نيويورك، لوكالة بلومبرغ للأخبار المالية "نحن في سوق تميل إلى ارتفاع كبير بسبب الآفاق الضيقة جدا في السوق قبل نهاية العام".