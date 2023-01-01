صرحت مصادر لبلومبرغ، أن مصر تسعى للتواصل مع مجموعة "جي بي مورغان شايس" بشأن إدراج السندات المصرية في مؤشراتها للأسواق الناشئة، في خطوة تستهدف من خلالها جذب المستثمرين والمؤسسات الأجنبية إلى سوق الدين المحلي.



وبحسب المصادر، تتخذ الحكومة حاليا عدة خطوات لتأهيل سنداتها تمهيدا لإدراجها في مؤشرات "جي بي مورغان"، حيث خاطبت مؤسسة Euroclear البلجيكية بشأن تسوية المعاملات على أذون وسندات الخزانة المصرية، كبديل لاضطرار المستثمرين إلى القيام بالمعاملات من خلال البنوك المحلية.



وقالت بلومبرغ إن الخطة تأتي بعد تراجع الطلب الأجنبي على الدين المحلي، وسط ميل المستثمرين الأجانب إلى بيع أصولهم في الأسواق الناشئة.



وشهدت مصر تدفقات عكسية تجاوزت الستة مليارات دولار من أذون وسندات الخزانة المحلية، خلال الأشهر الثلاثة التي تلت أبريل الماضي.