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عازار: انتقدونا في السياسة واتركوا كراماتنا وحياتنا الشخصية خارج لعبتكم القذرة
 
 
 
 
 
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١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
ردت الاعلامية جيسيكا علي حديث الصحافي جوزيف أبو فاضل الذي توجه خلاله للنائب بولا يعقوبيان بكلام نابي اثر انتقادها لرئيس الجمهورية ميشال عون، وقالت في تغريدة: "يا ابشع انواع البشر، البشر وليس الرجال، فأنتم اشباه رجال. انتم من يهاجمنا بشرفنا وعرضنا كلما انتقدناكم في السياسة. انتم وذكوريتكم وفسادكم وصبيانكم. نحن نساء نفتخر بأنفسنا، فنحن نجحنا لدرجة أفقدتكم عقولكم. يا عديم الأخلاق، عندما تهين المرأة فأنت تهين امك واختك وابنتك".

وأضافت: "وانا لا اتكلم فقط عن جوزيف ابو فاضل بل اعني بكلامي كل من يسمح لنفسه بإهانة المرأة الصحافية او الاعلامية او السياسية والتعرض لكرامتها فقط لانها تختلف معه بالرأي او تنتقد افعاله او افعال فريقه القوي. هناك محاولة لإخافة المرأة وإبعادها عن الشأن العام ودائما بفزاعة الشرف والعرض".
المصدر : تويتر
 
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