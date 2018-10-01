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ديما صادق لرئيس الجمهورية: هل تقبل ان يتم الدفاع عنك وعن عهدك بهذا الأسلوب؟
 
 
 
 
 
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١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
ردا على تغريدة للنائبة بولا يعقوبيان انتقدت فيها رئيس الجمهورية، هاجم الصحافي جوزيف ابو فاضل يعقوبيان قائلا في مقابلة عبر otv:"لن نسكت بعد اليوم على التطاول على رئيس الجمهورية واذا فلّتي حكي رح نفلّت".

كما استخدم ابو فاضل كلاما نابيا في ردّه على النائبة ما استفزّ الاعلامية ديما صادق التي غرّدت عبر تويتر وكتبت:" خلصنا بقا !!! أعراضنا مش لتستبيحوها كل شوي ! وبعدين شو هالمحطة اللي كل شوي بتهينا ؟! لا والمذيع بيضحك ! رفضا لهذا الأسلوب في اهانتنا وإهانة عرضنا وشرفنا وتضامنا مع زميلتي بولا أعلن عدم استضافتي بعد اليوم لجوزيف ابو فاضل".

وأضافت صادق:"السيد رئيس الجمهورية ، تحية و بعد . هل تقبل ان يتم الدفاع عنك وعن عهدك بهذا الأسلوب؟ هل هذه اللغة يتبناها العهد ؟ اذا لا فنحن نطالب كمواطنين ان تتنصلوا منها وتصونوا كراماتنا. و لكم منا فائق الشكر ."

الصحافية يمنى فواز غرّدت من جهتها فكتبت:"بما انه عاملة بلوك، بليز اللي عنده يوصله! أخجل بالعار انك مثّلت الإعلاميين مع وفد رئيس الجمهورية في الامم المتحدة! أمثالك ومصطلحاتك المقرفة يجب ان يحظر عليهم الشاشات، وواضح ان تفكيرك لا يرتقي ابعد من المستوى السفلي لحضرتك!" نعم، يجب مقاطعته من جميع الزملاء كما أعلنت ديما صادق ".
 
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