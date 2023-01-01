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بلومبرج: توقف شحنات النفط الكويتي لأمريكا لأول مرة منذ حرب الخليج
 
 
 
 
 
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١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
نقلت "رويترز" عن وكالة "بلومبرغ" أن الكويت أوقفت تقريبا شحن النفط إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ما بعد غزو صدام حسين للبلاد في 1990.
المصدر : Reuters
 
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