الاثنين في ١ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 07:50 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
ردود الفعل متواصلة.. محفوض يتضامن مع يعقوبيان
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
أثار كلام الصحافي جوزيف أبو فاضل الذي طاول النائب بولا يعقوبيان خلال مقابلة له على قناة OTV موجة من ردود الأفعال الغاضبة نظرا لما تضمنه الرد من كلام نابٍ بحق يعقوبيان.

وفي هذا الاطار، غرد رئيس حركة التغيير ايلي محفوض قائلاً: "متضامن كليا مع كل سيدة لبنانية صحافية تتعرّض للإهانة والتجريح والتطاول لمجرد أنها سجلّت موقف يتعارض مع جماعة الممانعة الإلهية وعُبّاد الزعيم المطلق فإلى كل إعلامية أو صاحبة رأي لا تخافوا واطلقن العنان ليراعكم ليكتب قلمكم ما شئتم وأبقوا طموحكم حدوده السماء حتى تلامسوا نجوم الحرية".
المصدر : وكالات
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - عازار: انتقدونا في السياسة واتركوا كراماتنا وحياتنا »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - السنيورة: تضافر الجهود يضمن تحقيق حلم النهوض »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - واكيم: إذا عاد الخطر الجامع يُمكن عندئذ استعادة وحدة »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - علوش: هذه هي اسس التفاهمات مع اي نظام يحكم سوريا »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - جمالي تفقدت مشاريع انمائية في طرابلس والميناء بتكليف »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - اتصالات التأليف مستمرة في الظل: تثبيت حكومة »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - تهدئة معراب... لماذا الآن؟ »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - البعريني نوه بأداء المدير العام لقوى الأمن »