أثار كلام الصحافي جوزيف أبو فاضل الذي طاول النائب بولا يعقوبيان خلال مقابلة له على قناة OTV موجة من ردود الأفعال الغاضبة نظرا لما تضمنه الرد من كلام نابٍ بحق يعقوبيان.



وفي هذا الاطار، غرد رئيس حركة التغيير ايلي محفوض قائلاً: "متضامن كليا مع كل سيدة لبنانية صحافية تتعرّض للإهانة والتجريح والتطاول لمجرد أنها سجلّت موقف يتعارض مع جماعة الممانعة الإلهية وعُبّاد الزعيم المطلق فإلى كل إعلامية أو صاحبة رأي لا تخافوا واطلقن العنان ليراعكم ليكتب قلمكم ما شئتم وأبقوا طموحكم حدوده السماء حتى تلامسوا نجوم الحرية".