الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار بتوجيهات من الرئيس الحريري.. وفد يجول على مشاريع قيد التنفيذ والتحضير في طرابلس A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال جال وفد على مشاريع قيد التنفيذ والتحضير في مدينة طرابلس، بتوجيهات من الرئيس المكلف سعد الحريري، ضم النائبة ديما جمالي، رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة الوزيرة السابقة ريا الحسن، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد الخير، رئيس هيئة الصندوق الوطني للمهجرين العميد نقولا هبر، مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الانمائية فادي فواز، الدكتور ماهر تميم، المهندس محمد عيتاني من رئاسة مجلس الوزراء، مدير المشاريع في مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم ابراهيم، منسق 'تيار المستقبل” في الشمال الدكتور ناصر عدره، عضو المكتب السياسي في 'تيار المستقبل” الدكتور سامر حدارة، وعدد من مستشاري الرئيس الحريري والمهندسين.



في سراي طرابلس



استهلت الجولة بلقاء محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سراي طرابلس بحيث استمع الى شرح مفصل من المهندس فواز واللواء الخير والعميد الهبر والمهندس ابراهيم عن 'حسن سير تنفيذ المشاريع الحيوية للمدينة والعوائق التي تعترض بعضها”، واكدوا ان 'توجيهات الرئيس الحريري صارمة في ما يخص مدينتي طرابلس والميناء وكل المناطق المحرومة في الشمال”، واشاروا الى” ان الرئيس الحريري متابع بشكل دقيق لكل امور المواطنين وقد طلب بوضع تقرير مفصل عن المشاريع التي سنتفقدها اليوم في الجولة، والعوائق التي تعترض بعضها للعمل سريعا على تذليلها”.



حضر اللقاء قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش، امر مفرزة استقصاء الشمال النقيب نبيل عوض، رئيس دائرة البلديات ملحم ملحم، رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي، مستشار المحافظ للشؤون القانونية باخوس اجبع.



وبعد الجولة، قال المحافظ نهرا: 'استقبلنا اليوم وفدا من رئاسة الحكومة مكلفا الكشف على المشاريع الانمائية التي تنفذ في مدينة طرابلس. ونشكر الرئيس المكلف سعد الحريري على اهتمامه الدائم بالشمال عموما وطرابلس خصوصا، ونحن نقف يدا واحدة مع مجلس الانماء والاعمار ومع الوفد المرافق في سبيل انجاح المشاريع كافة التي تنفذ في المدينة بالتعاون مع رؤساء البلديات وقيادات المدينة السياسية والعسكرية والمدنية. ونأمل ان تسلك مشاريع اخرى طريقها للتنفيذ في القريب العاجل، ونحن نتابع ميدانيا الاجراءات مع المعنيين، بشكل دائم لما في ذلك مصلحة للمواطنين”.



بدوره، قال فواز: 'الناس لم تعد تريد سماع كلمة وعود بل تريد افعالا وان ترى انجازات على ارض الواقع. وهذا ما نسعى اليه الآن، والرئيس الحريري يعتبر هذا الامر من مسؤوليته تجاه اهالي طرابلس بالتعاون مع النواب لمتابعة الخطة الموضوعة والعمل على تنفيذها ومواكبتها بالسرعة الممكنة”.



وكانت كلمات لكل من جمالي واللواء الخير والهبر وابراهيم اكدت الوقوف الى جانب المناطق المحرومة ودعمها بتوجيهات من الرئيس الحريري، لافتة الى ان مشاريع طرابلس بدأت منذ زمن والعمل فيها على قدم وساق، وثمة مشاريع كبيرة في طرابلس انجزت وبعضها في طور الانجاز، ومؤكدة ان هناك مشاريع جديدة ممولة لطرابلس والميناء والمدن المجاورة، تعرض مع رؤساء البلديات لتحديد الاولويات والبدء بتنفيذ المشاريع المهمة.



في بلدية الميناء



ثم تفقد الوفد بلدية الميناء والتقى رئيسها عبد القادر علم الدين، في حضور ممثل المحافظ نهرا لقمان الكردي. وعرض علم الدين للمشاريع التي تحتاج اليها المدينة، وكانت جولة تفقدية لمشروع كورنيش الميناء وخط التجميع الرئيسي للمياه المبتذلة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر