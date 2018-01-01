الاثنين في ١ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 06:03 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
مديرية الحبوب في وزارة الاقتصاد تستعد لتسلم محصول القمح
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
تستعد مديرية الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد لعميلة تسلم محصول القمح للعام 2018 من المزارعين في الايام المقبلة.

وقد انطلقت التحضيرات مع وصول قرار السلفة المالية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتبلغ قيمة السلفة المالية ما يقارب 22 مليارا و600 مليون ليرة، وهي السلفة التي كان طلبها مجلس الوزراء ووقعها كل من وزيري الاقتصاد والمال.

وأشاعت هذه التحضيرات جوا من الطمأنينة عند مزارعي القمح الذين يأملون الإسراع في إطلاق عملية التسلم، وخصوصا ان التحضيرات للموسم المقبل باتت قيد التنفيذ، كما ان المزارعين باتوا اليوم بامس الحاجة الى السيولة المطلوبة والتي ستصل اليهم كلما تم الاسراع في التسليم.

وناشد المزارع خالد شومان المعنين "التعجيل في تسلم المحصول والاسراع في بت الامور اللوجستية، وهذا من شأنه تخفيف أكلاف التخزين التي يتكبدها مزارعو القمح"، منوها بإقرار السلفة المالية وتوقيعها، ومؤكدا ان "اقرار السلفة يثبت توجه الحكومة في الاستمرار بدعم زراعة القمح التي تعد زراعة استراتيجية ولا غنى عنها في سهل البقاع".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - رسالة محلية ودولية واحدة: سلامة "الحاكم" الافضل »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - وزير الإقتصاد لأصحاب المولّدات: لا تراجع عن قرار تركيب »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - طربيه: نحتلّ هذه المرتبة بين القطاعات المصرفية للدول »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - السعودية تتوقع تحقيق توازن مالي بحلول 2023 »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - هذا ما تقوم به ماي في ملف بريكست! »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - الذهب يسجل أطول موجة خسائر »
٢٩ ايلول ٢٠١٨ - هذا ما دفع كندا لتؤجل كلمتها أمام الأمم المتحدة »
٢٩ ايلول ٢٠١٨ - إيران تسمح للبنك المركزي بالتدخل في سوق النقد الأجنبي »