A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تستعد مديرية الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد لعميلة تسلم محصول القمح للعام 2018 من المزارعين في الايام المقبلة.



وقد انطلقت التحضيرات مع وصول قرار السلفة المالية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتبلغ قيمة السلفة المالية ما يقارب 22 مليارا و600 مليون ليرة، وهي السلفة التي كان طلبها مجلس الوزراء ووقعها كل من وزيري الاقتصاد والمال.



وأشاعت هذه التحضيرات جوا من الطمأنينة عند مزارعي القمح الذين يأملون الإسراع في إطلاق عملية التسلم، وخصوصا ان التحضيرات للموسم المقبل باتت قيد التنفيذ، كما ان المزارعين باتوا اليوم بامس الحاجة الى السيولة المطلوبة والتي ستصل اليهم كلما تم الاسراع في التسليم.



وناشد المزارع خالد شومان المعنين "التعجيل في تسلم المحصول والاسراع في بت الامور اللوجستية، وهذا من شأنه تخفيف أكلاف التخزين التي يتكبدها مزارعو القمح"، منوها بإقرار السلفة المالية وتوقيعها، ومؤكدا ان "اقرار السلفة يثبت توجه الحكومة في الاستمرار بدعم زراعة القمح التي تعد زراعة استراتيجية ولا غنى عنها في سهل البقاع". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر