الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان مئات النازحين الى سوريا... A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تجمع المئات من النازحين السوريين منذ الصباح الباكر عند نقطة المصنع الحدودية، وينتظرون الحافلات التي ستقلهم الى الداخل السوري، وذلك في اطار الدفعة 12 التي يشرف عليها الامن العام اللبناني الذي اتخذ كل التدابير التي تسهل وتؤمن عودتهم الطوعية الى سوريا.



النبطية



بدأت دفعة من النازحين السوريين العائدين طوعا والتي ينظمها الامن العام، تستعد للعودة الى بلادها من مدينة النبطية وقوامها زهاء 50 شخصا من النساء والاطفال الذين بدأوا بإحضار امتعتهم الى مدرسة عبد اللطيف فياض، وفق لوائح اسمية اعدها الامن العام ووسط اجراءات امنية للجيش في محيط المدرسة وللامن العام في داخلها وبحضور لممثلي جمعيات الامم المتحدة.



ومن المقرر ان تحضر حافلة من سوريا لنقلهم الى داخل الاراضي السورية عبر معبر المصنع.



شبعا



وقد تجمع عند بيادر بلدة شبعا حوالى اربعين نازحا سوريا تمهيدا لعودتهم إلى قراهم في المقلب الشرقي لجبل الشيخ، في حين عملت عناصر الامن العام على اعداد لوائح إسمية بالعائدين، في انتظار وصول حافلة سورية تقلهم الى قراهم في بيت جن ومحيطها عبر طريق راشيا -المصنع.



تلقيح الاطفال



وقامت مجموعة طبية من وزارة الصحة العامة بعملية تلقيح ضد شلل الاطفال، للاطفال السوريين العائدين، وذلك في مركز تجمعهم في نادي شبعا، في حضور واشراف طبيب القضاء الدكتوة ندى حمد وعدد من الممرضين المساعدين وفي حضور الصليب الأحمر اللبناني.





صيدا



تجمع 25 نازحا صباحا قرب ملعب صيدا البلدي، استعداد للمغادرة إلى سوريا، والتي يقوم بتأمينها الامن العام اللبناني في مناطق مختلفة من لبنان في حضور ممثلين من مفوضية الامم المتحدة للاجئين ولجنة الانقاذ الدولية.



عرسال



انطلقت دفعة جديدة من النازحين السوريين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية، تضم نحو 300 نازحا، باتجاه طريق العودة إلى سوريا.



وغادر النازحون مدينة عرسال منذ الثامنة صباحا، باتجاه نقطة التجمع الحدودية، ثم العبور نحو بلداتهم السورية، وذلك بعد التدقيق بمعرفة الأمن العام اللبنانى الذي يتولى تسجيل النازحين على لوائح المغادرة وتسهيل عملية عبورهم.



وجرت عملية عودة النازحين بإشراف الأمن العام ومكتب مفوضية شئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، وتأمين من قبل الجيش اللبنانى ومخابرات الجيش، وبمشاركة فرق إسعاف وعيادات متنقلة تابعة للصليب الأحمر اللبنانى لتقديم المساعدة الطبية حال تطلب الأمر.



وأنشأ الأمن العام اللبناني مركزا عند نقطة وادي حميد الحدودية، حيث تم تسجيل المغادرين باتجاه المعابر الحدودية إلى الداخل السوري. وحمل النازحون أغراضهم وأمتعتهم في سيارات سياحية وعربات وحافلات فى طريق عودتهم إلى سوريا.



طرابلس



تجمع عدد كبير من النازحين السوريين في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس استعدادا للعودة.



ناصر الدين

وأكد رئيس شعبة معلومات الامن العام العقيد خطار ناصر الدين الذي كان اول المشرفين على العودة، أن "هذا العدد الكبير الذي انطلق اليوم سببه الرئيسي التعاطي الانساني من جانب عناصر الامن العام مع قضية النازحين وهذا ما شجع هذا العدد الاضخم من العائدين على شد الرحال للعودة".



وكشف أن "الدفعة الخامسة ستكون نسبتها مرتفعة جدا وذلك يعود الى التعاطي الانساني والاخلاقي مع شريحة واسعة من العائدين نظرا للواقع الاجتماعي الصعب الذي كانوا يعانونه والظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها في لبنان على مدى اكثر من سبع سنوات وكل ذلك يجري بتوجيهات خاصة من مدير الامن العام اللواء عباس ابرهيم، الذي يحرص على مراعاة اوضاع النازحين من كل الجوانب وهذا الامر يزيد من رغبة الكثير من السوريين للعودة الى وطنهم".



وكانت عناصر الامن العام أمنت كل الوسائل اللوجستية للعائدين الذين توافدوا منذ ساعات الفجر الاولى وقد تم تأمين الاليات والباصات وكل ما يلزم من خدمات لتسهيل شؤون العودة.



برج حمود



تجمع عدد من النازحين السوريين الراغبين بالعودة طوعا الى بلادهم في ملعب بلدية برج حمود، بدءا من السادسة صباحا، ثم توجهوا الى نقطة المصنع الحدودية، وذلك باشراف الامن العام الذي دقق في لوائح بأسمائهم تسهيلا لعودتهم الى الداخل السوري. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر