الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان باسيل امام رؤساء البعثات الاجنيبة في غياب ريتشارد: اسرائيل لا تخيفنا A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل أمام رؤساء 73 بعثة اجنبية في حين غابت السفيرة الاميركية اليزبت ريتشارد، الى ان اسرائيل لا تحترم المنظمة الدولية ولا تطبق قراراتها وفي لبنان لم تحترم القرار ١٧٠١ ، مذكرا ان اسرائيل انتهكت ارضنا وجونا وبحرنا ما يقارب ١٥٠٠ مرة خلال الاشهر الثمانية الاخيرة، ولافتا الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنياميننتنياهو يستخدم منبر الامم المتحدة لتبرير خرق اسرائيل للقرارات الدولية، مضيفا: ومن دون اي براهين قال نتنياهو إن هناك ٣ مخازن صواريخ قرب مطار بيروت.



وشدد باسيل على ان لبنان ملتزم بالقانون الدولي والقرارات الدولية وهو لا يلتزم النأي بالنفس عندما يتعلق الامر بالدفاع عن ارضه وشعبه، وتابع: اسرائيل تسعى لتبرير عدوان آخر على لبنان بمزاعم وجود مواقع صواريخ لحزب الله، مشددا على انه لا بعقل وحكمة حزب الله ولا بمصلحة لبنان يمكن ان يتم تخزين صواريخ من النوع الذي زعمته اسرائيل.



واضاف متوجها الى السفراء: ستكونون اليوم شهوداً على كذب نتنياهو وهذه ليست لعبة.



كما دعا الشرعية الدولية والامم المتحدة الى ان تضع حداً وتجد حلاً لارهاب الدولة.



وفي هذا السياق اكد باسيل ان رئيس الاركان الاسرائيلي يرد عليه الجيش اللبناني، مؤكدا انه عندما تهدد اسرائيل ندرك مدى ضعفها، موضحا ان لبنان بمواجهة دائمة ديبلوماسياً لإثبات أحقية قضيته، معلنا ان لبنان قوي بشكل كافٍ لمنع الاعتداء عليه واسرائيل لا تخيفنا. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر