الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار جمالي تفقدت مشاريع انمائية في طرابلس والميناء بتكليف من الرئيس الحريري A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال جال وفد على مشاريع قيد التنفيذ والتحضير في مدينة طرابلس، بتوجيهات من الرئيس المكلف سعد الحريري، ضم النائب ديما جمالي، رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة الوزيرة السابقة ريا الحسن، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد الخير، رئيس هيئة الصندوق الوطني للمهجرين العميد نقولا هبر، مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الانمائية فادي فواز، ماهر تميم، محمد عيتاني من رئاسة مجلس الوزراء، مدير المشاريع في مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم ابراهيم، منسق "تيار المستقبل" في الشمال ناصرعدره، عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" سامر حدارة، وعدد من مستشاري الرئيس الحريري والمهندسين.



في سراي طرابلس

استهلت الجولة بلقاء محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في سراي طرابلس بحيث استمع الى شرح مفصل من فواز واللواء الخير والعميد الهبر وابراهيم عن "حسن سير تنفيذ المشاريع الحيوية للمدينة والعوائق التي تعترض بعضها"، واكدوا ان "توجيهات الرئيس الحريري صارمة في ما يخص مدينتي طرابلس والميناء وكل المناطق المحرومة في الشمال"، واشاروا الى" ان الرئيس الحريري متابع بشكل دقيق لكل امور المواطنين وقد طلب بوضع تقرير مفصل عن المشاريع التي سنتفقدها اليوم في الجولة، والعوائق التي تعترض بعضها للعمل سريعا على تذليلها".



حضر اللقاء قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العقيد يوسف درويش، امر مفرزة استقصاء الشمال النقيب نبيل عوض، رئيس دائرة البلديات ملحم ملحم، رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي، مستشار المحافظ للشؤون القانونية باخوس اجبع.



نهرا

بعد الجولة، قال نهرا: "استقبلنا اليوم وفدا من رئاسة الحكومة مكلفا الكشف على المشاريع الانمائية التي تنفذ في مدينة طرابلس. ونشكر الرئيس الحريري على اهتمامه الدائم بالشمال عموما وطرابلس خصوصا، ونحن نقف يدا واحدة مع مجلس الانماء والاعمار ومع الوفد المرافق في سبيل انجاح المشاريع كافة التي تنفذ في المدينة بالتعاون مع رؤساء البلديات وقيادات المدينة السياسية والعسكرية والمدنية.

ونأمل ان تسلك مشاريع اخرى طريقها للتنفيذ في القريب العاجل، ونحن نتابع ميدانيا الاجراءات مع المعنيين، بشكل دائم لما في ذلك مصلحة للمواطنين".



فواز

بدوره، قال فواز: "نشكر نهرا على حسن استقباله، وجولتنا اليوم تصب في خانة متابعة المشاريع الحيوية في المدينة بتوجيات الرئيس الحريري، اضافة الى القاء الضوء على الخطط التي يتابعها الحريري شخصيا، ونسعى في هذه الجولة، بالتعاون مع المحافظ والفاعليات الطرابلسية الى استكمال المشاريع وتذليل العقبات من امامها".



واضاف: "اعتبر نفسي اليوم في منزلي في طرابلس، فمحبة الرئيس الحريري لهذه المدينة كبيرة جدا، ونحن بدورنا نحمل تعليمات منه للكشف على المشاريع في متابعتها بدقة وعدم التهاون فيها، بالتنسيق والتعاون مع الهيئات والمجالس التابعة لرئاسة الحكومة، ولا سيما الهيئة العليا للاغاثة برئاسة اللواء الخير وصندوق المهجربن برئاسة العميد الهبر ومدير المشاريع في مجلس الانماء والاعمار ابراهيم ابراهيم، ويواكبنا في الجولة عدد من نواب المدينة".

وتابع: "هذه الجولة لن تكون الاخيرة لطرابلس بل نحن بتكليف من الرئيس الحريري، سننسق مع الوزارات المعنية وقيادات المدينة والبلديات، لكي نتمكن من الوصول الى اهدافنا التي ستصب في حياة المواطن اليومية".



وختم: "الناس لم تعد تريد سماع كلمة وعود بل تريد افعالا وان ترى انجازات على ارض الواقع. وهذا ما نسعى اليه الآن، والرئيس الحريري يعتبر هذا الامر من مسؤوليته تجاه اهالي طرابلس بالتعاون مع النواب لمتابعة الخطة الموضوعة والعمل على تنفيذها ومواكبتها بالسرعة الممكنة".



وكانت كلمات لكل من جمالي واللواء الخير والهبر وابراهيم اكدت "الوقوف الى جانب المناطق المحرومة ودعمها بتوجيهات من الرئيس الحريري"، لافتة الى "ان مشاريع طرابلس بدأت منذ زمن والعمل فيها على قدم وساق، وثمة مشاريع كبيرة في طرابلس انجزت وبعضها في طور الانجاز"، شاكرة نهرا "حسن استقباله واهتمامه بكل المشاريع الحيوية لطرابلس والشمال"، ومؤكدة ان "هناك مشاريع جديدة ممولة لطرابلس والميناء والمدن المجاورة، تعرض مع رؤساء البلديات لتحديد الاولويات والبدء بتنفيذ المشاريع المهمة".



في بلدية الميناء

ثم تفقد الوفد بلدية الميناء والتقى رئيسها عبد القادر علم الدين، في حضور ممثل المحافظ نهرا لقمان الكردي. وعرض علم الدين للمشاريع التي تحتاج اليها المدينة، وكانت جولة تفقدية لمشروع كورنيش الميناء وخط التجميع الرئيسي للمياه المبتذلة.



وقال علم الدين: "نشكر الوفد المكلف من الرئيس الحريري لحضوره الى الميناء بدءا من جمالي الى المديرين العامين والمستشارين الشخصيين للرئيس الحريري، وهذه المرة الاولى منذ وجودي في البلدية أرى وفدا على هذا المستوى يزور المدينة ويهتم بمشاريعها، ونلمس ان الحريري يعطي اهتمامه للشمال عموما ولطرابلس والميناء خصوصا".



واضاف: "هذه الزيارة تدعم استمرارنا واستمرار العمل، وتم طرح مشاريع جديدة مع الوفد وشعرنا بتجاوب، وسيتم المتابعة كل الامور في ما بعد مع الرئيس الحريري وستبصر نتائجها النور خلال اشهر قليلة".



وختم: "نعد اهلنا في الميناء، وبكل محبة، بان نسعى جاهدين الى تحقيق احلامهم وسنستمر في العمل ونلاحق المشاريع الانمائية التي من شأنها ان توفر فرص عمل للشباب، ولا بد من ان نشكر الرئيس الحريري على اهتمامه بنا وبكل المشاريع، وقد لمسنا حقيقة اهتمامه ومحبته للميناء وطرابلس والشمال". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر