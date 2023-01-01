في إطار متابعة ملف الكهرباء ومهلة تركيب العدادات للمولدات الخاصة بناء على قرار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، علم "لبنان 24" من مصادر مشاركة في الإجتماع الذي انتهى منذ وقت قليل في وزارة الإقتصاد وضمّ إلى الوزير خوري وفداً من أصحاب المولدات، أنّه لم يتمّ التوّصل إلى حلٍّ أو اتفاق، مع العلم أنّ الوزير اقتنع بأنّ منظومة العدّادات غير قابلة للتطبيق لقطاعٍ غير منظم إدارياً ومناطقياً وغير منتظم في الإنتاج والتوليد، ولكنّه أبلغهم أنّه ماضٍ في تنفيذ قراره كون هيبة الدولة على المحكّ، ممّا دفعهم إلى إنهاء الإجتماع.



وفي معلومات دقيقة لـ"لبنان 24"، فإنّ أصحاب المولدات يتجهون إلى الخطوات التالية: رفض العدادات، والقبول بعدادات ساعات القطع، والمتابعة في التنسيق والتفاوض مع وزارة الطاقة والوزير أبي خليل.



في المقابل، علم "لبنان 24" أنّ وزارة الإقتصاد حرّرت محاضر ضبط في عدد من المناطق اللبنانية وخاصةً في زغرتا وساحل المتن، أما في الضاحية الجنوبية فقد اكتفت بتعهّدات من أصحاب المولدات.