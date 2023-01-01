الاثنين في ١ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 04:26 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
وزير الإقتصاد لأصحاب المولّدات: لا تراجع عن قرار تركيب العدّادات
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
في إطار متابعة ملف الكهرباء ومهلة تركيب العدادات للمولدات الخاصة بناء على قرار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، علم "لبنان 24" من مصادر مشاركة في الإجتماع الذي انتهى منذ وقت قليل في وزارة الإقتصاد وضمّ إلى الوزير خوري وفداً من أصحاب المولدات، أنّه لم يتمّ التوّصل إلى حلٍّ أو اتفاق، مع العلم أنّ الوزير اقتنع بأنّ منظومة العدّادات غير قابلة للتطبيق لقطاعٍ غير منظم إدارياً ومناطقياً وغير منتظم في الإنتاج والتوليد، ولكنّه أبلغهم أنّه ماضٍ في تنفيذ قراره كون هيبة الدولة على المحكّ، ممّا دفعهم إلى إنهاء الإجتماع.

وفي معلومات دقيقة لـ"لبنان 24"، فإنّ أصحاب المولدات يتجهون إلى الخطوات التالية: رفض العدادات، والقبول بعدادات ساعات القطع، والمتابعة في التنسيق والتفاوض مع وزارة الطاقة والوزير أبي خليل.

في المقابل، علم "لبنان 24" أنّ وزارة الإقتصاد حرّرت محاضر ضبط في عدد من المناطق اللبنانية وخاصةً في زغرتا وساحل المتن، أما في الضاحية الجنوبية فقد اكتفت بتعهّدات من أصحاب المولدات.
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - طربيه: نحتلّ هذه المرتبة بين القطاعات المصرفية للدول »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - السعودية تتوقع تحقيق توازن مالي بحلول 2023 »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - هذا ما تقوم به ماي في ملف بريكست! »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - الذهب يسجل أطول موجة خسائر »
٢٩ ايلول ٢٠١٨ - هذا ما دفع كندا لتؤجل كلمتها أمام الأمم المتحدة »
٢٩ ايلول ٢٠١٨ - إيران تسمح للبنك المركزي بالتدخل في سوق النقد الأجنبي »
٢٨ ايلول ٢٠١٨ - الذهب يغلق مرتفعا »
٢٨ ايلول ٢٠١٨ - شقير للسياسيين: أمامكم حتى نهاية الأسبوع وإلا... »