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كنعان: الاستمرار بلا حكومة يضعنا أمام أشكالية
 
 
 
 
 
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١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن الكلام عن توظيف ٥٠٠٠ شخص في فترة الانتخابات في الادارات العامة غير دقيق، مشيرا الى أن "التوظيفات الحاصلة لا يتخطى حجمها بحسب وزارة المال بالساعة والفاتورة الـ300 شخص فيما التوظيفات الاخرى مرتبطة بالاجهزة العسكرية."
وقال كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة "وقف التعاقد الذي اوصينا به في اللجنة وصادقت عليه الهيئة العامة لم يحترم، وطلبنا من التفتيش ومجلس الخدمة تزويدنا بتقرير مفصل عن التوظيف المقنع لنضعه بمتناول الرأي العام".

وفي وقت لفت الى أن "الوضع النقدي مستقر ونعمل على جعله اكثر استقراراً من خلال ما نقوم به"، أكد كنعان أن "لا مهلة زمنية بالنسبة لسيدر ولكن الاستمرار بلا حكومة وتطبيق فعلي للاصلاحات يضعنا امام اشكالية، ومن هنا اهمية تأليف الحكومة وتنفيذ الاصلاحات".
 
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