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"الصحة": سحب "AB Slim" من الاسواق اللبنانية ومنع تداوله
 
 
 
 
 
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١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
أعلن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة أن "حرصاً على الصحة و السلامة العامة، قرر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني سحب المتمم الغذائي AB Slim من الاسواق اللبنانية ومنع تداوله وكلف التفتيش الصيدلي تنفيذ مضمون هذا القرار.

ويأتي في بيان أن "بناء على نتيجة التحاليل التي أجريت على عينات عشوائية من المتمم الغذائي AB Slim من انتاج شركة Guangzhou Wankang Health Care Ltd Central Laboratory في بلد المنشأ China التي تبين بموجبها انها تحتوي على مادة الــSibutramine الممنوع التداول بها واستخدامها عالميا".
 
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