تلقّفت أوساط سياسيّة واقتصاديّة بارتياح عارم البيان الصادر عن معراب والداعي إلى التهدئة، وخصوصاً بين القوّات اللبنانيّة والتيّار الوطني الحر بعد أن بلغ سجالهما مستويات غير مسبوقة أعادت إلى الأذهان تاريخاً يريد اللبنانيّون عموماً والمسيحيّون خصوصاً نسيانها وتجاوزها، وأملت هذه الأوساط صمود هذا القرار الذي صدر عن جهة واحدة وأن يشمل مختلف الجهات.





وشرحت أوساط "قوّاتيّة" أسباب القرار معلّلة إياه بالحاجة إلى خلق جوّ من الاستقرار وحصر أضرار المرحلة بالسياسة بعد أن بات الوضع الإقتصادي الضاغط يشكّل عبئاً كبيراً على اللبنانيّين ولا يجوز التلهّي بالمماحكات بدل الإنكباب على معالجة شؤون الناس المتشعّبة في أسبابها والمترابطة في نتائجها الوخيمة على الأوضاع المعيشيّة.

وتابعت الأوساط القوّاتيّة بأنّ "هذا القرار يشكّل خطوة أولى وأساسيّة وتأمل أن يُستتبع بخطوات تعيد النقاش إلى حيث يجب أن يكون بعيداً عن التشنّج وأجواء التحدي، فالقضيّة ليست تقويم كلام، والناس ليسوا بحاجة لمواجهات بل لأفعال تؤكّد صوابيّة خياراتهم وتنعش الأمل في الحلحلة بدل حالة التشاؤم التي تحجب الأفق وكأنّ الوضع ميؤوس منه وهذا غير صحيح، ولو كان صحيحاً سنسعى جاهدين لتغييره".