عقد لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا، مع رئيسة جمعية بيروت ماراتون والفريق الاداري، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء المقبل، وذلك للاطلاع على التحضيرات اللوجستية ومشاركة النواب في الماراتون.



