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شبيب كلف شرطة بيروت ايقاف الأعمال في إحدى الورش
 
 
 
 
 
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١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
وجه محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب كتاباً الى قيادة شرطة بيروت، على اثر الحادث الذي حصل في إحدى ورش البناء في منطقة رأس بيروت جراء سقوط جسم صلب، أدى الى إصابة إحدى المواطنات التي صودف مرورها من المكان بجروح خطيرة، وبنتيجة التحقيقات التي أجريت والكشف الذي قامت به مصلحة الهندسة في بلدية بيروت، حيث تبين عدم وجود أي تدابير تتخدها الورشة تتعلق بالسلامة العامة.

وجاء في الكتاب:

"عملاً بأحكام المادة 205 معطوفة على المادتين 194 و 197 من القانون رقم 17/1990 ، نكلفكم بتوقيف الأعمال الجارية في العقار رقم 330 رأس بيروت مع التشدد بالمراقبة".
 
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