A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عقد لقاء تكريمي للنائب هادي حبيش تخلله مأدبة غداء في منطقة جبل اكروم- عكار، بدعوة من رئيس بلدية السهلة السابق عدنان الخطيب. حضر اللقاء منسق عام تيار المستقبل المحامي خالد طه، وعضو هيئة الاشراف والرقابة المهندس عصام عبد القادر، والشيخ زياد عدرة، وعدد من رؤساء البلديات الحاليين والسابقين، ومخاتير حاليين وسابقين، ورجال دين.



وشكر حبيش "عدنان الخطيب على هذه الدعوة الكريمة والجمعة الطيبة، واشكر حضوركم فردا فردا اخوة واهل عزيزين. واعتبر اكروم بلدتي واهلها اهلي. واسمحوا لي باسمكم ان ارحب بالسيد عماد الخطيب الذي شرفنا من الحدود اللبنانية مع فلسطين العزيزة الى حدودنا الشمالية، وهو بين اهله واخوته، وان شاء الله دائما نجتمع على المحبة والالفة مع الاصدقاء والمحبين. هذه هي عكار، الطبيعة الجميلة، وخاصة اننا اليوم في الطبيعة، ونتمنى في الجلسة المقبلة ان نحتفل واياكم بتشكيل الحكومة، لأن مناطقنا محرومة وهي بحاجة الى حكومة لتثمر مشاريع انمائية، ولتنفيذ ما وعد به الرئيس سعد الحريري اثناء زيارته لأكروم من مشاريع انمائية، ولتنطلق عجلة الانماء ابتداء من تشكيل الهيئة الناظمة للطيران المدني، لافتتاح مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات والذي سينقلنا نقلة نوعية فتصبح عكار على الخريطة العالمية، وتنفيذ الاوتستراد، بالاضافة الى عدد من المشاريع التي نعمل عليها نحن وزملاءنا النواب وتيار المستقبل".



بعد اللقاء، قام النائب هادي حبيش والوفد المرافق بزيارة رئيس بلدية السهلة حسن الادرع، واطلعوا على المشاريع التي تنفذها البلدية في البلدة. المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر