الاثنين في ١ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:38 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الكوريتان تبدآن إزالة الألغام على امتداد الحدود
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن قوات من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بدأت إزالة الألغام الأرضية على امتداد الحدود شديدة التحصين اليوم في إطار اتفاق على تهدئة التوترات وبناء الثقة في شبه الجزيرة الكورية المقسمة.

وجرى الاتفاق على تفاصيل المشروع خلال قمة عقدت الشهر الماضي في بيونغيانغ عاصمة كوريا الشمالية بين زعيمها كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الجانبين اتفقا على إزالة الألغام الأرضية مما يطلق عليه المنطقة الأمنية المشتركة في بانمونجوم على مدى 20 يوما وسيقوم مهندسون عسكريون بالمهمة على الجانب الكوري الجنوبي.

ولم يرد تأكيد من كوريا الشمالية أن قواتها بدأت العملية.

ويشمل الاتفاق كذلك إزالة مواقع الحراسة والأسلحة من المنطقة الأمنية المشتركة بعد إزالة الألغام وأن تكون القوات الباقية هناك غير مسلحة.

والمنطقة الأمنية المشتركة هي الوحيدة في المنطقة منزوعة السلاح الممتدة مسافة 250 كيلومترا التي تتواجه فيها قوات الكوريتين كما تتمركز قوات تابعة للأمم المتحدة
المصدر : Reuters
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - ألمانيا تسلّم "الدبلوماسي الإرهابي" بعد المؤامرة »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - الصين تلغي محادثات أمنية مع الولايات المتحدة »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - سفير الصين: نواصل دعم سيادة لبنان »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - بريطانيا: روسيا ستدفع الثمن إذا خالفت القواعد الدولية »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - اتفاق جديد بين أميركا وكندا والمكسيك لاستبدال "نافتا" »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - إندونيسيا تطلب مساعدة دولية بعد الزلزال والتسونامي »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - ميركل تحذّر ترامب من 'تدمير” الأمم المتحدة »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - وزير بريطاني: روسيا ستدفع ثمناً باهظاً إذا خالفت »