A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن قوات من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بدأت إزالة الألغام الأرضية على امتداد الحدود شديدة التحصين اليوم في إطار اتفاق على تهدئة التوترات وبناء الثقة في شبه الجزيرة الكورية المقسمة.



وجرى الاتفاق على تفاصيل المشروع خلال قمة عقدت الشهر الماضي في بيونغيانغ عاصمة كوريا الشمالية بين زعيمها كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن.



وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الجانبين اتفقا على إزالة الألغام الأرضية مما يطلق عليه المنطقة الأمنية المشتركة في بانمونجوم على مدى 20 يوما وسيقوم مهندسون عسكريون بالمهمة على الجانب الكوري الجنوبي.



ولم يرد تأكيد من كوريا الشمالية أن قواتها بدأت العملية.



ويشمل الاتفاق كذلك إزالة مواقع الحراسة والأسلحة من المنطقة الأمنية المشتركة بعد إزالة الألغام وأن تكون القوات الباقية هناك غير مسلحة.



والمنطقة الأمنية المشتركة هي الوحيدة في المنطقة منزوعة السلاح الممتدة مسافة 250 كيلومترا التي تتواجه فيها قوات الكوريتين كما تتمركز قوات تابعة للأمم المتحدة المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر