الاثنين في ١ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:38 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
واقع الصحافة المكتوبة بين الرياشي وأصحاب الصحف
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
عرض وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي واقع الصحافة المكتوبة مع أصحاب الصحف في اجتماع طارئ عقد في وزارة الاعلام.

وأشار الرياشي الى أنه تم الاتفاق على تحويل مشاريع القوانين الي قدمها الى مجلس الوزراء حول الصحافة الى اقتراحات قوانين تتقدم لمجلس النواب لتكون جزءا من تشريع الضرورة.

ولفت الرياشي الى ان "غياب الاعلام يعني غياب أي دور للبنان".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - جلسة للجنة الشباب مع رئيسة جمعية "ماراتون" الاربعاء »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - شبيب كلف شرطة بيروت ايقاف الأعمال في إحدى الورش »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - الاساتذة المتعاقدون قدموا اقتراح قانون لدخولهم إلى »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - خوري: ان لم يلتزم اصحاب المولدات سنصادرها لصالح »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - عودة 300 نازح سوري من عرسال عبر نقطة وادي حميد الحدودية »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - الخارجية ترد على اتهامات نتنياهو اليوم »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - عدد من النازحين السوريين تجمعوا في شبعا تمهيدا للعودة »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - دعوة إلى إضراب عام في المخيمات غداً »