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الاثنين في ١ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:38 م
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لبنان
واقع الصحافة المكتوبة بين الرياشي وأصحاب الصحف
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١ تشرين الاول ٢٠١٨
عرض وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي واقع الصحافة المكتوبة مع أصحاب الصحف في اجتماع طارئ عقد في وزارة الاعلام.
وأشار الرياشي الى أنه تم الاتفاق على تحويل مشاريع القوانين الي قدمها الى مجلس الوزراء حول الصحافة الى اقتراحات قوانين تتقدم لمجلس النواب لتكون جزءا من تشريع الضرورة.
ولفت الرياشي الى ان "غياب الاعلام يعني غياب أي دور للبنان".
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