A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أسفت النائب ديما جمالي من 'تقليص عدد المستفيدين من البطاقة الخاصة بمشروع البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرا (حياة)، في الوقت الذي يحتاج لبنان الى رفع عدد المستفيدين من التقديمات التربوية خصوصا في الثانويات الرسمية”.



وطالبت جمالي في بيان، المعنيين 'بالعمل على إعادة رفع أعداد المستفيدين من في لبنان وخصوصا مدينة طرابلس التي تشكو مرارة في كل المجالات التربوية والإنمائية والاقتصادية”، منوهة 'بهذا البرنامج الذي يعد واحدا من أهم البرامج الموجودة في لبنان لمعالجة قضية الفقر ومساعدة الأسر الأكثر فقرا”، مشددة على 'ضرورة الاسراع بإيجاد تمويل على الصعيدين المحلي والعالمي”

ودعت جميع المعنيين ولا سيما وزارتي التربية والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية الى 'ضرورة العمل على إعادة النظر في تقليص العدد لما فيه من إجحاف بحق الطلاب الأكثر فقرا واستهداف المناطق المحرومة التي تئن تحت وطأة الأزمات المعيشية والحياتية والاقتصادية”، مشددة على 'أهمية رفع الحرمان عن أهالي طرابلس الذين لايزالون يصارعون من أجل قوتهم اليومي والعيش الكريم”.



وختمت مؤكدة أنه 'سيكون هناك لقاء مع وزيري التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية الأسبوع المقبل للبحث في كيفية إيجاد الحلول والمساعدات للعائلات في طرابلس”. المصدر : IMLebanon لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر