الاثنين في ١ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 12:15 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الحواط: كلّ سياسي "يغنّي على ليلاه
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
دعا عضو "تكتل الجمهورية القويّة" النائب زياد الحواط إلى "الاسراع في تشكيل الحكومة لأن أي تأخير ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والسياسي والنقدي"، موضحاً أن "القوات اللبنانية قدمت كل التسهيلات".


وردا على مطالب الوزير جبران باسيل، رأى الحواط في حديث إذاعي، أن "التشاوف والتعالي في التعاطي بالشأن السياسي أوصل لبنان إلى ما وصل إليه"، معتبراً أن "الحكمة والحس الوطني كفيلان بإنقاذ لبنان وحماية الوطن والمؤسسات سياسيا واقتصاديا وامنيا".


كما حذّر الحواط من "حالة الفوضى السياسية التي نعيشها وكأن كل سياسي يغني على ليلاه، ما يجعل من لبنان ساحة مفتوحة لأي عدوان إسرائيلي محتمل الذي لا يمكن مواجهته إلا بالتضامن والسعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقف بوجه التهديدات الاسرائيلية وتحمي لبنان وتحافظ على استقراره
المصدر : mtv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - حوري: الرئيس عون قادر على تليين موقف "الوطني الحرّ" »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - 'القوات” و”الإشتراكي”: لا وجود لحملة منظمة ضد عهد »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - الرياشي يتجه لتحويل شكوى نظيره اليمني ضد 'حزب الله” »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - جنبلاط مغردا: يا لها من ظروف قاسية ومحزنة بأن نشهد »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - أحمد الحريري: "شو همّك يا حوت من سردين البحر"! »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - أبو الحسن: يا من تهوى سياسة القضم... "فكّر فيها" »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - عقيص: المسؤولية في الكلمة البنّاءة »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - بهية الحريري: الظروف الصعبة التي نمر بها تحتاج الى »