دعا عضو "تكتل الجمهورية القويّة" النائب زياد الحواط إلى "الاسراع في تشكيل الحكومة لأن أي تأخير ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والسياسي والنقدي"، موضحاً أن "القوات اللبنانية قدمت كل التسهيلات".





وردا على مطالب الوزير جبران باسيل، رأى الحواط في حديث إذاعي، أن "التشاوف والتعالي في التعاطي بالشأن السياسي أوصل لبنان إلى ما وصل إليه"، معتبراً أن "الحكمة والحس الوطني كفيلان بإنقاذ لبنان وحماية الوطن والمؤسسات سياسيا واقتصاديا وامنيا".





كما حذّر الحواط من "حالة الفوضى السياسية التي نعيشها وكأن كل سياسي يغني على ليلاه، ما يجعل من لبنان ساحة مفتوحة لأي عدوان إسرائيلي محتمل الذي لا يمكن مواجهته إلا بالتضامن والسعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقف بوجه التهديدات الاسرائيلية وتحمي لبنان وتحافظ على استقراره