غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "‏في اليوم العالمي للمسن، الحزب التقدمي الاشتراكي، يجدد التزامه النضال من اجل قانون عصري للتقاعد والحماية الاجتماعية برعاية وضمانة الدولة، صونا للامن الاجتماعي، وبعيدا عن الشعارات الشعبوية"