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عبد الله: نجدد التزامنا النضال من اجل قانون عصري للتقاعد
 
 
 
 
 
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١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "‏في اليوم العالمي للمسن، الحزب التقدمي الاشتراكي، يجدد التزامه النضال من اجل قانون عصري للتقاعد والحماية الاجتماعية برعاية وضمانة الدولة، صونا للامن الاجتماعي، وبعيدا عن الشعارات الشعبوية"
 
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