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الاثنين في ١ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:38 م
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عبد الله: نجدد التزامنا النضال من اجل قانون عصري للتقاعد
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١ تشرين الاول ٢٠١٨
غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "في اليوم العالمي للمسن، الحزب التقدمي الاشتراكي، يجدد التزامه النضال من اجل قانون عصري للتقاعد والحماية الاجتماعية برعاية وضمانة الدولة، صونا للامن الاجتماعي، وبعيدا عن الشعارات الشعبوية"
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