الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الاساتذة المتعاقدون قدموا اقتراح قانون لدخولهم إلى الملاك A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال زار مندوبون عن الأساتذة المتعاقدين غير المجازين في ملاك التعليم في وزارة التربية والتعليم العالي عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، في مكتبه في مدينة صور، عرضوا له مطالبهم وقدموا له اقتراح قانون لتبنيه في المجلس النيابي بعد بحثه في كتلة "الوفاء للمقاومة" واتخاذ قرار بشأنه.



وجاء في مسودة الاقتراح ما يلي:



"كانت وزارة التربية قد تعاقدت مع أساتذة غير مجازين مارسوا التعليم لسنوات عدة، وبما أنه يوجد قانون يجيز لهؤلاء الأساتذة الذين يقارب عددهم الـ (1300) أستاذ يملكون خبرات وطاقات علمية ومهنية واسعة تفيد الأجيال المتعلمة، جاء هذا الاقتراح وفق ما يأتي:



المادة الأولى:



يشترط في المتعاقد غير المجاز أن يكون مستوفيا شروط التوظيف العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ما عدا شرط السن والإجازة الجامعية.



المادة الثانية:



إن المتعاقد غير المجاز الذي مارس التعليم بالتعاقد في إحدى مدارس أو معاهد التعليم الرسمية لمدة 3 سنوات على الأقل وما زال متعاقدا في العام الحالي، يخضع لمباراة أو اختبار تقييمي، خطيا أو عمليا، في مادة واحدة هي الاختصاص الذي يدرسه المتعاقد، وينظم مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم العالي المباراة أو الاختبار وفق المناهج الرسمية المقررة، على أن تكون المباراة أو الاختبار محصورين بهؤلاء المتعاقدين غير المجازين.



المادة الثالثة:



أما المتعاقد غير المجاز الذي بلغت سنوات التعليم بالتعاقد معه من عشر سنوات إلى عشرين سنة، فإنه يخضع لمقابلة شخصية أمام لجنة يحددها مجلس الخدمة المدنية، ومن تعلن هذه اللجنة قبوله من الأساتذة، فإنه يخضع لدورة تدريبية تحدد تفاصيلها لاحقا بقرار من وزارة التربية والتعليم العالي، ويصنفون على أساسها بالوظيفة المحددة لهم في القوانين والأنظمة النافذة، ويعفى من المقابلة الشخصية المتعاقد غير المجاز الذي بلغت سنوات التعليم بالتعاقد معه أكثر من عشرين سنة، ويخضع فقط لدورة تدريبية على نفقة المتعاقد.



المادة الرابعة:



يثبت الأساتذة المشار إليهم أعلاه الذين انطبقت عليهم الشروط المبينة في المواد السابقة، بموجب مرسوم من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، ويستفيدون من الراتب المخصص للفئة والدرجة التي يستحقونها، بالإضافة إلى ضم خدماتهم السابقة إلى اللاحقة فور دخولهم ملاك التعليم الأساسي.



المادة الخامسة:



يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



الأسباب الموجبة:



لما كانت وزارة التربية والتعليم العالي قد تعاقدت مع هؤلاء الأساتذة غير المجازين الذين مارسوا التعليم لسنوات عدة، ولما كان هناك قانون يجيز لهؤلاء الأساتذة الاستمرارية بالتعاقد لمن قد مارس منهم التعليم مدة ثلاث سنوات، وبما أن هؤلاء الأساتذة الذين يقارب عددهم الـ (1300) أستاذ يملكون خبرات وطاقات علمية ومهنية واسعة تفيد الأجيال القادمة، ولما كانت الحاجة مستمرة إلى هؤلاء الأساتذة بدليل وجود القانون الذي يجيز استمرارية التعاقد معهم، جاء هذا الاقتراح الذي نأمل إقراره المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر