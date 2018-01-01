الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم سفير الصين: نواصل دعم سيادة لبنان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أقام السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان حفل استقبال في فندق "فينيسيا انتركونتيننتال" لمناسبة الذكرى الـ 69 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، في حضور وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب علي عسيران ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح ممثلا الرئيس المكلف في مجلس الوزراء، وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس الخوري، اكرم مشرفية ممثلا وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال طلال ارسلان، والنواب فيصل الصايغ، علي بزي، فؤاد مخزومي، الوزراء السابقين شارل رزق وعدنان القصار، مدير عام وزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، العميد لبيب العشقوتي ممثلا المدير العام للامن العام، العميد فؤاد الخوري ممثلا مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، قائد جهاز امن السفارات العميد علي جوهر، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا، اضافة الى حشد من الشخصيات والفاعليات الحزبية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.



إستهل الحفل بالنشدين الوطني اللبناني والصيني. ثم ألقى السفير الصيني كلمة جاء فيها: "انه لمن دواعي سروري ان نجتمع اليوم احتفالا بمرور 69 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية. اولا، اسمحوا لي ان اتقدم لكم بالترحيب الحار باسم سفارة الصين لدى لبنان، واتقدم بالشكر الخالص للاصدقاء اللبنانيين الذين يتابعون التطورات في الصين ويختمون بالعلاقات الصينية اللبنانية".



وأشار الى "ان عام 2018 عام له اهمية خاصة بالنسبة الى الصين التي دخلت في عصر جديد. اذ ان هذا العام يصادف مرور 40 سنة على الاصلاح والانفتاح. وبعد 40 سنة من الجهود المتواصلة، اصبحت الصين ثاني اكبر اقتصاد في العالم وشهد مستوى معيشة الشعب ارتقاء كبيرا ونجح 740 مليون نسمة في التخلص من الفقر الرقم يشكل 70% من مجمل السكان الذين تخلصوا من الفقر في نفس الفترة على نطاق العالم".



أضاف: "كانت عملية الاصلاح والانفتاح لم تغير ملامح الصين فحسب بل قدمت مساهمات بارزة للنمو العالمي والتقدم للبشرية والدليل على ذلك، يتجاوز معدل المساهمة للاقتصاد الصيني في النمو الاقتصادي العالمي 30% لسنوات متتالية. واصبحت الصين اكبر شريك تجاري لاكثر من 120 دولة. اضافة الى ذلك، تدعو الصين لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وتتمثل الفكرة الجوهرية لهذه المبادرة في ضرورة التشارك من قبل دول العالم في تقرير المصير للعالم وصياغة القواعد الدولية والحوكمة العالمية للشؤون الدولية والتقاسم لثمرات النمو العالمي. وتعد هذه المبادرة نموذجا من الافكار والحلول التي تقدمها الصين للحوكمة العالمية والتقدم للبشرية".



واستشهد بكونفوشيوس وقال: "لما اصبحت في الاربعين زالت شكوكي". فتجاربنا في ال 40 سنة الماضية تزيد من عزيمتنا في التمسك بقيادة الحزب الشيوعي الصيني والالتزام بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطبيق سياسة الاصلاح والانفتاح بصورة اوسع وأعمق".



وتابع: "لقد مرت 5 سنوات على مبادرة الحزام والطريق. وخلال هذه الفترة تحولت هذه المبادرة من مجرد رؤية الى عمل واصبحت هذه المبادرة من اكثر المنتجات العامة اقبالا على نطاق العالم. وكانت رؤيتها الجوهرية المتمثلة في التشاور والتشارك والتقاسم قد سجلت في الوثائق الختامية للامم المتحدة والآليات الدولية. وتم توقيع 118 اتفاقية للتعاون المتعلق بالمبادرة بين الصين و103 دول او منظمات دولية بما فيه لبنان.



ان لبنان شريك الصين في بناء الحزام والطريق حيث يتوسع بالاستمرار التواصل والتعاون بين البلدين في هذا الاطار ويتقدم بشكل موفق مشروع المعهد الوطني العالي للموسيقى بالهبة الصينية. ونأمل ان يصبح هذا المشروع شهادة للصداقة الصينية اللبنانية ونموذجا للتعاون الثنائي في اطار مبادرة الحزام والطريق".



وخلص الى القول: "تحدونا الثقة بأن التعاون القائم على تبادل المنفعة بين البلدين له مستقبل واعد. وأود ان اؤكد هنا على مواصلة الدعم الصيني لسيادة لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في لبنان. كما اؤكد على المشاركة الصينية الفعالة في عمليات حفظ السلام لقوات اليونيفيل واستعداد الجانب الصيني للعمل مع الجانب اللبناني على زيادة تعميق التعاون الثنائي القائم على تبادل المنفعة والارتقاء بالعلاقات الصينية اللبنانية الى مستوى اعلى". المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر