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الصين تلغي محادثات أمنية مع الولايات المتحدة
 
 
 
 
 
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١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
أعلن مسؤول أميركي كبير أن الصين ألغت اجتماعا أمنيا مع وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس.

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، الى أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة تحديد موعد للاجتماع أم لا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد نبأ إلغاء المحادثات.

وذكر المسؤول أنه ليس من الواضح ما إذا كان الإلغاء بسبب الخلافات العديدة بين بكين وواشنطن بشأن قضايا مثل مبيعات الأسلحة والنشاط العسكري في بحر الصين الجنوبي ومياه أخرى حول الصين.
المصدر : lbc
 
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