الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم اتفاق جديد بين أميركا وكندا والمكسيك لاستبدال "نافتا" A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن بيان أميركي كندي مشترك أن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك توصلت، إلى اتفاق للتبادل الحر لأميركا الشمالية أطلق عليه اسم "الاتفاقية الأميركية المكسيكية الكندية"، بدلاً من اتفاقية "نافتا" التي وقعت في 1994.



يأتي ذلك فيما قال مصدر مطلع إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقر الاتفاق لتحديث اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا" مع الحفاظ على الاتفاق الثلاثي مع كندا والمكسيك.



وقال البيان المشترك إن "الاتفاقية الأميركية المكسيكية الكندية ستؤمن لعمالنا ومزارعين ومربي الماشية والشركات اتفاقاً تجارياً جيداً سيسمح بإقامة أسواق أكثر حرية وبتجارة أكثر عدلاً وبنمو اقتصادي متين لمنطقتنا".



وصدر البيان قبل 90 دقيقة فقط من انتهاء مهلة فرضتها الولايات المتحدة للتوصل إلى انضمام كندا إلى الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن ومكسيكو من قبل.



وكان المفاوضون الكنديون والأميركيون قد توصلوا، إلى اتفاق في شأن تعديل اتفاقية التجارة الحرّة لأميركا الشمالية "نافتا"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام كندية عدة.



وأشارت محطة "سي تي في" المحلية إلى أن بيانًا مشتركًا سيصدر في الساعات المقبلة.



وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد استدعى وزراءه لعقد اجتماع طارئ للحكومة في تمام 0200 بتوقيت غرينتش الاثنين، أي قبل ساعتين من الموعد النهائي الذي حدّدته واشنطن لإنهاء إعادة التفاوض حول اتفاقية نافتا، بحسب ما أفادت 3 مصادر حكومية.



وقال مسؤول رفيع في أوتاوا إن هناك "جلسة لمجلس الوزراء ستُعقد الليلة"، في وقت عمل المفاوضون الكنديون طوال فترة نهاية الأسبوع عبر الفيديو مع نظرائهم في واشنطن للتوصل إلى اتفاق اللحظة الأخيرة حول نافتا.



وكان الرئيس الأميركي قد طالب بتعديل شامل لهذه الاتفاقية التجارية التي أُقرت قبل 25 عاما، معتبراً أنها "كارثة" للولايات المتحدة.

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