الاثنين في ١ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 12:15 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
عودة 300 نازح سوري من عرسال عبر نقطة وادي حميد الحدودية
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
١ تشرين الاول ٢٠١٨
 
انطلقت دفعة جديدة من النازحين السوريين المتواجدين داخل الأراضى اللبنانية، تضم نحو 300 نازحا، باتجاه طريق العودة إلى سوريا.

وغادر النازحون مدينة عرسال منذ الثامنة صباحا، باتجاه نقطة التجمع الحدودية، ثم العبور نحو بلداتهم السورية، وذلك بعد التدقيق بمعرفة الأمن العام اللبنانى الذي يتولى تسجيل النازحين على لوائح المغادرة وتسهيل عملية عبورهم.

وجرت عملية عودة النازحين بإشراف الأمن العام ومكتب مفوضية شئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، وتأمين من قبل الجيش اللبنانى ومخابرات الجيش، وبمشاركة فرق إسعاف وعيادات متنقلة تابعة للصليب الأحمر اللبنانى لتقديم المساعدة الطبية حال تطلب الأمر.

وأنشأ الأمن العام اللبنانى مركزا عن نقطة وادي حميد الحدودية، حيث يتم تسجيل المغادرين باتجاه المعابر الحدودية إلى الداخل السوري. وحمل النازحون أغراضهم وأمتعتهم في سيارات سياحية وعربات وحافلات فى طريق عودتهم إلى سوريا.
المصدر : المستقبل
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - خوري: ان لم يلتزم اصحاب المولدات سنصادرها لصالح »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - الخارجية ترد على اتهامات نتنياهو اليوم »
١ تشرين الاول ٢٠١٨ - عدد من النازحين السوريين تجمعوا في شبعا تمهيدا للعودة »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - دعوة إلى إضراب عام في المخيمات غداً »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - "الخارجية" تردّ غداً على نتانياهو »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - الراعي ينهي زيارته لمونتريال بلقاء مع الشبيبة »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - الحاج حسن: تشكيل الحكومة اكثر من ضرورة »
٣٠ ايلول ٢٠١٨ - المشنوق رعى وضع الحجر الاساس لمبنى بلدية بقسميا »