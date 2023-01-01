الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار 'القوات” و”الإشتراكي”: لا وجود لحملة منظمة ضد عهد عون A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال يستغرب حزب 'القوات اللبنانية” إصرار بعض النواب والقيادات العونية على اتهامه بالوقوف وأحزاب أخرى وراء الحملات ضد الرئيس ميشال عون .



وشدد النائب أنيس نصار على أن 'العكس هو الصحيح، باعتبار أننا كـ”قوات لبنانية” نرى مصلحة بنجاح العهد لا بإفشاله، خصوصاً أننا كنا السبب الرئيسي لوصول العماد عون إلى الرئاسة”.



وقال لصحيفة 'الشرق الأوسط”، إن 'هناك من رمى الكرة وعبّد طريق بعبدا أمام العهد، بخلاف آخرين لحقوا هذه الكرة”. وأضاف، أن 'ما نفعله هو التصويب على أداء بعض الوزراء الذي اتسم بالفشل الذريع كوزير الطاقة مثلا، وهذا واجبنا كنواب. فهل التصويب على أخطاء وزير ما بهدف تحسين الأداء هو تصويب على العهد ومحاولة لإضعافه؟”.



ولفت نصار إلى أن 'معظم القوى والأحزاب السياسة عارضت وتعارض سياسة وزير الطاقة القائمة على البواخر، ومنها 'حزب الله” والحزب التقدمي الإشتراكي وحركة 'أمل” وتيار 'المردة” وحزب 'الكتائب”، فلماذا الإصرار على تصوير 'القوات اللبنانية” كأنها تفردت بمواجهة هذه الخطة؟”.



وأشار إلى أن 'القوات حريصة على العهد أكثر ممن يدعون حرصهم عليه”، لافتا إلى أن 'من يساهم في تأخير تشكيل الحكومة هو أبرز من يساهم في إضعاف العهد ، وبالتالي إضعاف الدولة ودورها”.



بدورها، نفت مصادر قيادية في الحزب التقدمي الإشتراكي نفيا قاطعا، أن تكون هناك حملة مبرمجة يشارك بها الحزب وتستهدف العهد، مشددة على أن 'المسألة ليست متصلة بشخص رئيس الجمهورية أو بالمسؤولين في تياره، بل بضرورة القيام بخطوات تنفيذية تُحدث تغييراً ملموساً على المستوى الداخلي اللبناني”.



وقالت المصادر الإشتراكية لصحيفة 'الشرق الأوسط”، إن 'أبرز العناوين والملفات التي نركز عليها لانتقاد العهد هي عدم انطلاق مشاريع مكافحة الفساد التي وعد بها، والاقتراحات المكلفة للكهرباء والتي لم تولّد حلولاً جذرية للقطاع، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية”.



وأوضحت أن 'التصويب على هذه الملفات هدفه تقويم الاعوجاج ومحاولة إصلاح الوضع الداخلي وإعطاء بارقة أمل للبنانيين… وكل حديث عن محاولة لضرب العهد وإضعافه في غير مكانه”. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر