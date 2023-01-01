الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الرياشي يتجه لتحويل شكوى نظيره اليمني ضد 'حزب الله” إلى القضاء A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال يتجه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي إلى إحالة شكوى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من تحويل 'حزب الله” الضاحية الجنوبية لبيروت منصة لإعلام الحوثيين، على القضاء اللبناني .



وقال الرياشي في تصريح إلى صحيفة 'الشرق الأوسط”: 'أشكر معالي الوزير الزميل، وأؤكد له التزام الحكومة اللبنانية سياسة النأي بالنفس”، رافضاً المساس بأي دولة عربية أو التدخل في شؤونها.



وأكد الرياشي أنه تواصل مع مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود في هذا الخصوص، 'وسأحيل عليه خطاب الوزير الزميل اليوم الإثنين لإجراء المقتضى”.



وكان وزير الإعلام اليمني توجّه إلى الحكومة اللبنانية ووزير الإعلام ، داعيا لبنان إلى التزام سياسة النأي بالنفس. وقال في سلسلة تغريدات عبر 'تويتر”، إن 'حزب الله اللبناني الذي هو جزء من الحكومة اللبنانية لم يكتف بتقديم الدعم اللوجيستي من خبرات ومقاتلين للميليشيا الحوثية الإيرانية الناشطة في لبنان، بل قام بتحويل الضاحية الجنوبية إلى منصة لإدارة الماكينة الإعلامية للانقلاب في اليمن ومهاجمة وتشويه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية”.



وطالب بيروت بـ”الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي أعلنتها تجاه الصراعات في المنطقة والتدخل لوقف الأنشطة التخريبية والتحريضية لميليشيا الحوثي بغطاء سياسي وأمني ودعم مالي من حزب الله”.



ودعا الوزير اليمني إلى 'وقف بث قناة المسيرة الفضائية والساحات والمواقع الإلكترونية والعشرات من العناصر التابعة لهذه الميليشيا الناشطين في لبنان”، مؤكداً أن 'هذه الأنشطة غير القانونية تساهم في إطالة أمد الحرب وتضر بأمن اليمن واستقراره، وبالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين”. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر