حذّرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ، الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تدمير الأمم المتحدة . وقالت اثناء حملة للانتخابات الإقليمية في بافاريا: 'أعتقد أن تدمير شيء دون تطوير شيء جديد أمر خطير للغاية”.



وأعربت ميركل عن اعتقادها أن التعددية تعتبر حلا للكثير من أزمات العالم. وقالت إن ترمب يعجز عن رؤية حلول ترضي الجميع، وعوضا عن ذلك يرى فائزا واحدا فقط من كل مفاوضات دوليّة.



وفي ثاني كلمة يلقيها امام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الفائت، أكد ترامب أنه 'يرفض ايديولوجية العولمة ويتبنى مفهوم الوطنية”.. كما هاجم 'الحوكمة العالمية” معتبرا إياها 'إكراها وسيطرة”، داعيا 'الأمم المسؤولة الى محاربتها”.



وتقف ميركل في المعسكر المواجه لترمب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الذي حذّر قبل كلمة ترمب من أن 'النظام العالمي يزاد فوضوية اليوم”.